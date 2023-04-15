العالم اليوم - البرهان يصدر أمرا بإنهاء انتداب ضباط الجيش بالدعم السريع

انتم الان تتابعون خبر البرهان يصدر أمرا بإنهاء انتداب ضباط الجيش بالدعم السريع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 أبريل 2023 09:22 مساءً - أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، السبت، قرارا بإنهاء نقل وانتداب وإلحاق جميع ضباط القوات المسلحة العاملين بقوات الدعم السريع وتبليغهم فورا إلى إقرب وحدات عسكرية بالعاصمة والولايات، بحسب بيان صادر عن الناطق الرسمي للقوات المسلحة.

وقبل قليل، قالت القوات المسلحة السودانية على صفحتها على فيسبوك "لا تفاوض ولاحوار قبل حل وتفتيت ميليشيا حميدتي المتمردة".

وأضافت في بيان لاحق:

تهيب القيادة العامة للقوات المسلحة ب كل ضباط وضباط الصف والجنود التابعين من عناصر القوات المسلحة الذين يعملون حاليا في قوات الدعم السريع، إضافة إلى الأخوة من الذين تم تنسيبهم بموجب الترتيبات الأمنية وعناصر قوات حرس الحدود وهيئة العمليات بالتبليغ فورا إلى أقرب وحدات للقوات المسلحة بجميع. مدن ومناطق السودان والعاصمة المثلثة" .

نبشر شعبنا الصامد بأن الموقف مستقر جدا وقواتكم المسلحة تعمل بعزيمة وإصرار ليعود للسودان أمنه وإستقراره قريبا جدا.

ما كنا نريد أن تنحدر الأوضاع لهذه الدرجة ليوجه أبناء الشعب السوداني سلاحهم في وجه بعضهم البعض بهذه الطريقة المؤسفة

وتبادلت قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية إطلاق النار في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى من البلاد اليوم السبت في مايبدو أنه صراع على السلطة.

حميدتي: الجيش السوداني هو البادئ