قتيل بإطلاق نار في ميسوري الأمريكية
لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب أربعة آخرون في إطلاق نار وقع بمدينة كانساس سيتي في ولاية (ميسوري) الاميركية.
وأفادت قناة CNN الاميركية اليوم استنادا لبيانات قسم الشرطة المحلية: وقع الحادث مساء الجمعة في محطة التزود بالوقود. وقد أسفر الحادث عن وفاة أحد المصابين في المستشفى متأثرا بجراحه، في حين تم إسعاف سيدة أصيبت بجروح طفيفة على الفور. ونقلت سيدتان أخريان وطفل إلى المستشفى للعلاج من إصابات لا تهدد حياتهم.
ولم يتم الكشف عن ظروف إطلاق النار. ولم ترد تفاصيل أخرى عن الجاني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قتيل بإطلاق نار في ميسوري الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.