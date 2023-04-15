بدء اجتماع تشاوري وزاري في جدة بمشاركة الأردن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 15 أبريل 2023 09:09 مساءً - دوت الخليج :- بدأ الاجتماع التشاوري الوزاري الذي تستضيفه السعودية في مدينة ‎جدة، مساء الجمعة، بمشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ومصر والعراق.

وصل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ‎أيمن الصفدي الجمعة، إلى مدينة جدة، للمشاركة في الاجتماع التشاوري الذي تستضيفه السعودية.

واستقبل نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبدالكريم الخريجي، الصفدي، وذلك لدى وصوله الصالة الملكية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويشارك في الاجتماع دول ‎مجلس التعاون لدول الخليج العربي والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية ‎مصر العربية وجمهورية ‎العراق.

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