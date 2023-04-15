العالم اليوم - حميدتي: القوات المصرية في مطار مروي في أمان وغير محتجزة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 أبريل 2023 08:20 مساءً - أكد قائد قوات الدعم السريع، الفريق الأول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، يوم السبت، أن القوات المصرية المتوجدة في مطار مروي (شمال) بأمان.

وفي مقابلة مع دوت الخليج قال حميدتي، إن القوات المصرية المتواجدة في مطار مروي في آمان، مؤكدا أن القوات غير محتجزة.

وأعرب دقلو عن آسفه لتداول مقطع يظهر عناصر من الجيش المصري في مطار مروي.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد غريب عبد الحافظ إن الجيش يتابع عن كثب الوضع في السودان وينسق مع السلطات السودانية المعنية لضمان تأمين القوات المصرية.

وجاء في البيان "تتابع القوات المسلحة المصرية عن كثب الأحد اثالجارية داخل الأراضى السودانية، وفى إطار تواجد قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم فى السودان جارى التنسيق مع الجهاتالمعنية فى السودان لضمان تأمين القوات المصرية".

جاء ذلك بعدما نشرت قوات الدعم السريع السودانية مقطع فيديو لعناصر من الجيش المصري في أعقاب الاشتباكات بين القوة شبه العسكرية والجيش السوداني.