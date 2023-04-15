العالم اليوم - الخارجية المصرية تتابع أوضاع المصريين في السودان

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 أبريل 2023 07:19 مساءً - قالت وزارة الخارجية المصرية إنها تتابع على مدار الساعة أوضاع المواطنين المصريين المقيمين في السودان.

وأوضحت الوزارة في بيان: يتابع القطاع القنصلي بوزارة الخارجية المصرية على مدار الساعة أوضاع المواطنين المصريين المقيمين في كافة أنحاء جمهورية السودان الشقيقة على خلفية التوترات التي تشهدها منذ صباح اليوم.

أصدرت السفارة المصرية فى الخرطوم بياناً صباح اليوم، طالبت فيه المواطنين المصريين المقيمين في السودان توخى اقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن مناطق التوترات والإقلال من التحركات غير الضرورية والتزام المنازل لحين استقرار الأوضاع. وتتواصل السفارة مع المواطنين والطلبة المصريين المقيمين في السودان لتقديم كافة أوجه الرعاية لهم.

تهيب وزارة الخارجية المصرية بكافة المصريين المتواجدين فى السودان التواصل مع السفارة المصرية في الخرطوم فى حالة تعرضهم لأية مخاطر، وذلك لتقديم الرعاية اللازمة لهم. 10 آلاف مصري بينهم 5 آلاف طالب أعلنت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، متابعتها بشكل دقيق تطورات الأوضاع في السودان وفقا للمستجدات التي تشهده البلاد، يوم السبت، وذلك "من واقع اهتمامها بجميع الجاليات وبشكل خاص الطلاب المصريين بالخارج".

قالت سها جندي وزيرة الهجرة إن الطلاب المصريين يتواجد أغلبهم بالعاصمة السودانية الخرطوم، وتشير التقديرات الأولية إلى أن عدد المصريين بالسودان في حدود 10 آلاف وعدد الطلاب في حدود 5 آلاف طالب، موضحة عدم وجود حصر دقيق بالأعداد بسبب عدم قيام أغلب المصريين بتسجيل بياناتهم عند الوصول. أشارت وزيرة الهجرة المصرية إلى أنها وجهت باستمرار المتابعة للموقف على مدار الساعة عبر ثلاثة محاور، الأول التواصل مع الطلاب ورموز الجاليات بصورة مباشرة وفقا لقاعدة البيانات المسجلة لدى الوزارة وخاصة أن لدينا 389 طالب مسجل في قاعدة بيانات شباب الدارسين بالخارج "ميدسي".

أضافت أن "المحور الثاني من خلال التواصل المستدام مع سفارتنا "بالخرطوم" والقنصلية المصرية "بوادي حلفا "، ومن خلال وزارة الخارجية المصرية والزملاء المختصين بالملف وعلى رأسها مساعد وزير الخارجية لشئون السودان.

والمحور الثالث للمتابعة، وفقا للمسؤولة المصرية، من خلال اللجنة الدائمة لمتابعة الطلاب بالخارج و تترأسها وزارة الهجرة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي عضوية ممثلين عن الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارتي الخارجية والتعليم العالي والجهات والمؤسسات المختلفة المختصة. جلسة متابعة عاجلة نوهت سها جندي إلى دعوتها للجنة الوطنية لمتابعة شئون الطلاب بالخارج إلى عقد جلسة عاجلة لبحث الموقف المستجد للطلاب بالسودان، في نفس الإطار الذي تم به تعامل اللجنة مع موقف الطلاب في روسيا وأوكرانيا، مشيرة إلى أن اللجنة ستبحث الأعداد الدقيقة للطلاب الدارسين في السودان، وأماكن تواجدهم وتقييم مدى الخطورة التي يتعرضون لها حاليا وفقا للمستجدات، لإعداد تقرير بالموقف والنظر في البحث والتقييم الشامل لدراسة إمكانية وضع خطة إخلاء عاجلة وفقا للموقف والمستجدات بصورة موضوعية وسريعة.

أهابت وزيرة الهجرة بالجالية والطلاب الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الخارجية المصرية والتي أعلنتها سفارتنا في الخرطوم، ومتابعة صفحات وزارة الهجرة التي ستقوم بنشر كل المستجدات بصورة دائمة، متمنية السلامة للجالية المصرية وللأشقاء في السودان.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر الخارجية المصرية تتابع أوضاع المصريين في السودان .. في رعاية الله وحفظة