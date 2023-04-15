العالم اليوم - بيان من الجيش المصري بشأن "أحداث السودان"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 أبريل 2023 07:19 مساءً - قال الجيش المصري إنه يتابع عن كثب الأحداث الجارية في السودان، السبت، مشيرا إلى أنه جاري التنسيق لضمان تأمين القوات المصرية المتواجدة هناك ضمن مهمات التدريب المشتركة.

وقال المتحدث العسكري، على صفحته الرسمية على فيسبوك: "تتابع القوات المسلحة المصرية عن كثب الأحداث الجارية داخل الأراضي السودانية". وأضاف: "وفي إطار تواجد قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم في السودان جاري التنسيق مع الجهات المعنية فى السودان لضمان تأمين القوات المصرية". وتابع: "وتهيب القوات المسلحة المصرية الحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية". وجرى في وقت سابق من اليوم تداول مقطع فيديو لجنود مصريين في مدينة مروي بشمال السودان. ماذا يحدث في السودان؟ اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في البلاد يوم السبت في العاصمة وأماكن أخرى في الدولة الإفريقية، مما أثار مخاوف من اندلاع صراع أوسع.

قال الجيش السوداني إن القتال اندلع بعد أن حاولت قوات الدعم السريع مهاجمة قواتها في الجزء الجنوبي من العاصمة، متهمة الجماعة بمحاولة السيطرة على مواقع استراتيجية في الخرطوم، بما في ذلك القصر.

من جهتها، اتهمت قوات الدعم السريع، في سلسلة من البيانات، الجيش بمهاجمة قواتها في إحدى قواعدها بجنوب الخرطوم. وزعمت أنها استولت على مطار المدينة و"سيطرت بالكامل" على القصر الجمهوري بالخرطوم، مقر رئاسة البلاد.

كشفت نقابة أطباء السودان، اليوم السبت، أن الاشتباكات الدائرة خلفت مقتل 3 مدنيين على الأقل حتى الآن.

نقابة أطباء السودان، اليوم السبت، أن الاشتباكات الدائرة خلفت مقتل 3 مدنيين على الأقل حتى الآن. جاءت الاشتباكات مع تصاعد التوترات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى تأخير توقيع اتفاق مدعوم دوليا مع الأحزاب السياسية لإحياء التحول الديمقراطي في البلاد.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر بيان من الجيش المصري بشأن "أحداث السودان" .. في رعاية الله وحفظة