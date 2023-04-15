عاجل.. مراسل القاهرة الإخبارية: مواجهات فى منطقة شرق النيل بالخرطوم

جدة - نرمين السيد - وكان الجيش السودانى قد أعلن، فى وقت سابق اليوم السبت، فى بيان له، أنه يخوض معركة الكرامة لتخليص البلاد من الانتهازيين والمتمردين، قائلاً: "نمارس واجبنا الوطنى والدستورى فى حماية بلادنا من هذا المخطط الغادر".

كما شدد الجيش السودانى، على أنه لا صحة لما يتردد بشأن سيطرة قوات الدعم السريع على مطار مروى، لافتًا إلى أن قواته الجوية تقوم بعمليات نوعية لحسم التصرفات غير المسؤولة من جانب قوات الدعم السريع.