عاجل.. القاهرة الإخبارية- حمدوك: يجب وقف إطلاق النار وتحكيم صوت العقل

جدة - نرمين السيد - وأضاف حمدوك أنه يجب وقف إطلاق النار وتحكيم صوت العقل، مشيرا إلى أن الحرب بالسودان يعنى حربا فى الإقليم والضحايا هم السودانيون، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وكان الجيش السودانى قد أعلن، فى وقت سابق اليوم السبت، فى بيان له، أنه يخوض معركة الكرامة لتخليص البلاد من الانتهازيين والمتمردين، قائلاً: "نمارس واجبنا الوطنى والدستورى فى حماية بلادنا من هذا المخطط الغادر".

كما شدد الجيش السودانى، على أنه لا صحة لما يتردد بشأن سيطرة قوات الدعم السريع على مطار مروى، لافتًا إلى أن قواته الجوية تقوم بعمليات نوعية لحسم التصرفات غير المسؤولة من جانب قوات الدعم السريع.

وأعلن الجيش السودانى فرض سيطرته على قيادة القوات الخاصة لقوات الدعم السريع، إضافة إلى تدمير أكثر من 80 عربة لقوات الدعم السريع.