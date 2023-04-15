العالم اليوم - حمدوك يناشد أطراف الصراع: السودان يواجه خطر التفكك

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 أبريل 2023 05:16 مساءً - قال رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك، اليوم السبت، إن "السودان يواجه خطر التفكك".

ماذا قال حمدوك؟ الحرب في السودان يعني حربا في الإقليم.

الحل السلمي في السودان ما يزال ممكنا.

السودان يواجه خطر التفكك والضحايا هم السودانيون.

الشعب السوداني العظيم أخاطبكم اليوم بصفة المواطن السوداني الذي يشقف على بلاده وأهلها.

رسالتي الأولى: للفريق أول عبد الفتاح البرهان والفريق دقلو قائد الدعم السريع، أن بتوقف الرصاص فورا ويجب أن يحكم صوت العقل، فالخسارة ستكون من نصيب الجميع ولا يوجد منتصر على جثث شعبه.

رسالتي الثانية: للشعب السوداني أن يزداد تماسكا، وأن يكون تلاحم مكونات المجتمع وخطاب رفض الاحتراب هو السائد.

رسالتي الثالثة: للمجتمع الإقليمي والدولي ومحبي السلام العالمي بأن يقوموا بواجبهم في الحل وتهدئة الأطراف المتقاتلة. ماذا يحدث في السودان؟ اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في البلاد يوم السبت في العاصمة وأماكن أخرى في الدولة الإفريقية، مما أثار مخاوف من اندلاع صراع أوسع.

قال الجيش السوداني إن القتال اندلع بعد أن حاولت قوات الدعم السريع مهاجمة قواتها في الجزء الجنوبي من العاصمة، متهمة الجماعة بمحاولة السيطرة على مواقع استراتيجية في الخرطوم، بما في ذلك القصر.

من جهتها، اتهمت قوات الدعم السريع، في سلسلة من البيانات، الجيش بمهاجمة قواتها في إحدى قواعدها بجنوب الخرطوم. وزعمت أنها استولت على مطار المدينة و"سيطرت بالكامل" على القصر الجمهوري بالخرطوم، مقر رئاسة البلاد.

كشفت نقابة أطباء السودان، اليوم السبت، أن الاشتباكات الدائرة خلفت مقتل 3 مدنيين على الأقل حتى الآن.

نقابة أطباء السودان، اليوم السبت، أن الاشتباكات الدائرة خلفت مقتل 3 مدنيين على الأقل حتى الآن. جاءت الاشتباكات مع تصاعد التوترات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى تأخير توقيع اتفاق مدعوم دوليا مع الأحزاب السياسية لإحياء التحول الديمقراطي في البلاد.

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