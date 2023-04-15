العالم اليوم - ما هي قدرات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع؟

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 أبريل 2023 05:16 مساءً - تفتح المواجهة المباشرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الباب أمام مقارنة للقدرات والقوات والأسلحة التي يمتلكها كل منهما والتي ستحدد بشكل كبير سيناريوهات الحسم في هذا الصراع.

قدرات الجيش السوداني عدد القوات المسلحة في السودان يبلغ حوالي 205 آلاف جندي، وفق تقارير عسكرية نشرها موقع "غلوبال فاير".

تنقسم هذه القوات إلى، 100 قوات عاملة، 50 ألفا قوات احتياطية، 55 ألفا قوات شبه عسكرية.

بالنسبة للقوات الجوية، فهي تمتلك 191 طائرة حربية تضم 45 مقاتلة، 37 طائرة هجومية، 25 طائرة شحن عسكري ثابتة الأجنحة، 12 طائرة تدريب. تصنف القوات الجوية السودانية باعتبارها رقم 47 ضمن الأقوى عالميا.

يمتلك الجيش السوداني 170 دبابة، وتصنف في المرتبة رقم 69 عالميا.

إضافة إلى 6 آلاف و967 مركبة عسكرية تجعله في المرتبة رقم 77 عالميا.

وقوة تضم 20 مدفعا ذاتي الحركة تجعله في المرتبة رقم 63 عالميا.

كما يمتلك الجيش السوداني 389 مدفعا و 40 راجمة صواريخ.

يمتلك جيش السودان أسطولا حربيا يضم 18 وحدة بحرية تجعله في المرتبة رقم 66 عالميا، بينما تقدر ميزانية دفاعه بنحو 287 مليون دولار. قوات الدعم السريع يُقدر عدد أفرادها بحوالي 100 ألف فرد ولها قوعد منتشرة في معظم أرجاء البلاد.

ويركز تواجدها على العاصمة الخرطوم وعدد من المدن الأخرى.

استولت في وقت سابق على عدد من المقرات مثل جهاز الأمن الوطني، ومبنى لحزب المؤتمر الوطني المنحل، وتتخذ من تلك المقرات تمركزا لها.

تنتشر على الحدود مع دول الجوار الأفريقي. تعرف نفسها بأنها قوات قومية تضطلع بعدد من المهام والواجبات الوطنية التي كفلها لها القانون، وهي تعمل بتنسيق وتناغم تام مع قيادة القوات المسلحة، وبقية القوات النظامية الأخرى، في تحركاتها.

شكلت قوات الدعم السريع السودانية بشكل رسمي في عام 2013، حيث تم إعادة هيكلتها لتصبح تحت قيادة جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالسودان. ماذا يحدث في السودان؟ اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في البلاد يوم السبت في العاصمة وأماكن أخرى في الدولة الإفريقية، مما أثار مخاوف من اندلاع صراع أوسع.

قال الجيش السوداني إن القتال اندلع بعد أن حاولت قوات الدعم السريع مهاجمة قواتها في الجزء الجنوبي من العاصمة، متهمة الجماعة بمحاولة السيطرة على مواقع استراتيجية في الخرطوم، بما في ذلك القصر.

من جهتها، اتهمت قوات الدعم السريع، في سلسلة من البيانات، الجيش بمهاجمة قواتها في إحدى قواعدها بجنوب الخرطوم. وزعمت أنها استولت على مطار المدينة و"سيطرت بالكامل" على القصر الجمهوري بالخرطوم، مقر رئاسة البلاد.

كشفت نقابة أطباء السودان، اليوم السبت، أن الاشتباكات الدائرة خلفت مقتل 3 مدنيين على الأقل حتى الآن.

جاءت الاشتباكات مع تصاعد التوترات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى تأخير توقيع اتفاق مدعوم دوليا مع الأحزاب السياسية لإحياء التحول الديمقراطي في البلاد.

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