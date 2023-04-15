عاجل- المبعوث الأممى بالسودان يدعو لوقف فورى للقتال

جدة - نرمين السيد - أكد الجيش السودانى، اليوم السبت، أنه يخوض معركة الكرامة لتخليص البلاد من الانتهازيين والمتمردين، قائلاً: "نمارس واجبنا الوطنى والدستورى فى حماية بلادنا من هذا المخطط الغادر".

كما شدد الجيش السودانى، على أنه لا صحة لما يتردد بشأن سيطرة قوات الدعم السريع على مطار مروى، لافتًا إلى أن قواته الجوية تقوم بعمليات نوعية لحسم التصرفات غير المسؤولة من جانب قوات الدعم السريع.

أعلن الجيش السودانى فرض سيطرته على قيادة القوات الخاصة لقوات الدعم السريع، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.

وقبل قليل، أعلن الجيش السودانى تدمير أكثر من 80 عربة لقوات الدعم السريع، إضافة إلى إنشقاق عناصر من من قوات الدعم السريع للانضمام للجيش السودانى، وإصابة قائد قوات الدعم السريع الميدانى.