العالم اليوم - مصر للطيران تعلق رحلاتها من وإلى الخرطوم لمدة 72 ساعة

انتم الان تتابعون خبر مصر للطيران تعلق رحلاتها من وإلى الخرطوم لمدة 72 ساعة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 أبريل 2023 03:22 مساءً - أعلنت شركة مصر للطيران تعليق رحلاتها من وإلى مطار الخرطوم الدولي لمدة 72، بعد اشتباكات عسكرية في العاصمة السودانية.

وقالت مصر للطيران في بيان:

“في ضوء ما ورد إلينا من معلومات حول وجود اضطرابات في الأوضاع الأمنية بدولة السودان الشقيق، وبناء على ذلك تعلن شركة مصر للطيران عن وقف رحلاتها الجوية إلى ومن مطار الخرطوم مؤقتاً، وذلك اعتباراً من اليوم السبت الموافق 15 أبريل 2023 ولمدة 72 ساعة لحين موافاتنا بمستجدات الأوضاع في السودان".

"لذا تهيب مصر للطيران بعملائها الكرام ضرورة مراجعة حجوزاتهم من وإلى مطار الخرطوم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران"، وفقا للصفحة الرسمية للشركة المصرية على فيسبوك.

اندلعت اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، يوم السبت، وسُمع دوي إطلاق نار في عدة أجزاء من الخرطوم، وأفاد شهود بإطلاق نار في مدن مجاورة.

جاءت الاشتباكات مع تصاعد التوترات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى تأخير توقيع اتفاق مدعوم دوليًا مع الأحزاب السياسية لإحياء التحول الديمقراطي في البلاد.

رحلات عادت

بدأت الطائرات التجارية التي حاولت الهبوط في العاصمة الخرطوم تستدير للعودة إلى مطارها الأصلي، وأظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية، السبت، عودة رحلات قادمة من السعودية بعد أن كادت أن تهبط في مطار الخرطوم الدولي.

كيف اندلع القتال؟

تنبع التوترات الحالية بين الجيش والقوات شبه العسكرية من الخلاف حول كيفية دمج قوات الدعم السريع، بقيادة الجنرال القوي محمد حمدان دقلو، في الجيش وما هي السلطة التي يجب أن تشرف على العملية. الاندماج هو شرط أساسي لاتفاق السودان الانتقالي غير الموقع.