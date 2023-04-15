السفير الأميركي بالخرطوم يحذر من قتال المكون العسكري بالسودان

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أبريل 2023 02:23 مساءً - قال السفير الأميركي في السودان، جون جودفري، إن تصاعد التوترات داخل المكون العسكري في السودان إلى قتال مباشر «أمر في غاية الخطورة»، داعيا كبار القادة إلى وقف القتال.

وأضاف جودفري، في تغريدة، اليوم السبت، أنه احتمى بالسفارة مع باقي الموظفين.

وقالت وكالة الإعلام الروسية إن سفارة موسكو في السودان عبرت، اليوم السبت، عن قلقها من «تصاعد العنف» في البلاد، ودعت إلى وقف إطلاق النار وإجراء مفاوضات.

وذكرت السفارة أن الأجواء في العاصمة الخرطوم متوترة وأن الدبلوماسيين الروس في أمان.

وحثت السفارة البريطانية في السودان رعاياها بالبقاء في أماكن مغلقة، وقالت إنها تراقب الموقف عن كثب بعدما قالت قوات الدعم السريع إنها سيطرت على القصر الرئاسي ومواقع أخرى.

وقالت السفارة على تويتر: «نراقب عن كثب الموقف في الخرطوم والمناطق الأخرى التي تدور فيها اشتباكات».

في السياق ذاته، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، إن الوضع في السودان «هش»، لكنه أصر على أنه لا تزال هناك فرصة لاستكمال الانتقال إلى حكومة يقودها المدنيون.

وأضاف خلال تصريحات من العاصمة الفيتنامية هانوي أن بعض اللاعبين «ربما يحاولون عرقلة التقدم» في السودان.