عاجل- قائد الدعم السريع بالنيل الأبيض يسلم قواته ومعداته للجيش السودانى

جدة - نرمين السيد - وكان الجيش السودانى قد أعلن قبل قليل، فرض سيطرته على قيادة القوات الخاصة لقوات الدعم السريع، إضافة إلى تدمير أكثر من 80 عربة لقوات الدعم السريع.
كما أعلن الجيش السودانى عن إنشقاق عناصر من من قوات الدعم السريع للانضمام للجيش السودانى، وإصابة قائد قوات الدعم السريع الميدانى.
وقال الجيش السودانى، إن العدو "قوات الدعم السريع" قد دفع بقواته فى أنحاء العاصمة للسيطرة على المواقع الاستراتيجية.
وأفاد محمد إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية" فى السودان، بأن العاصمة السودانية تشهد حاليًا انتشارًا للتعزيزات العسكرية الخاصة بالجيش السودانى فى شوارع مُختلفة، إضافة إلى وجود تعزيزات عسكرى كبيرة بمحيط مطار الخرطوم الدولى، مضيفًا أنه تم إغلاق جميع الجسور بالعاصمة السودانية.
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