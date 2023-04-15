العالم اليوم - الإمارات والبرازيل.. نمو كبير بالتبادل التجاري في 2022

انتم الان تتابعون خبر الإمارات والبرازيل.. نمو كبير بالتبادل التجاري في 2022 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 أبريل 2023 02:16 مساءً - نما حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والبرازيل خلال العام 2022 بنسبة 32.1 بالمئة، ليصل إلى 4.38 مليارات دولار، ما يعادل 14.8 مليار درهم، مقابل 3.56 مليارات دولار، ما يعادل 11.2 مليار درهم، في العام 2021 وذلك حسب بيانات وزارة الاقتصاد الإماراتية.

وبلغ معدل نمو التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات العشر الماضية "2013-2022" ما نسبته 43.6 بالمئة، من 2.81 مليار دولار، ما يعادل 10.3 مليار درهم في العام 2013، إلى 4.038 مليار دولار، ما يعادل 14.8 مليار درهم خلال العام 2022، لتسجل 30.2 مليار دولار، ما يعادل 111 مليار درهم خلال 10 سنوات.

وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد أن قيمة إعادة التصدير بين دولة الإمارات والبرازيل خلال العام 2022 بلغت 478.6 مليون دولار، ما يعادل 1.75 مليار درهم بنمو 84.4 بالمئة عن عام 2021، والبالغة 259.5 مليون دولار ما يعادل 952.3 مليون درهم.

فيما بلغت قيمة الواردات 3.45 مليار دولار ما يعادل 12.66 مليار درهم بنمو 28.7 بالمئة عن عام 2021 والبالغة 2.68 مليار دولار ما يعادل 9.83 مليار درهم.

وبلغت قيمة الصادرات غير النفطية 101.1 مليون دولار، ما يعادل 371.03 مليون درهم، مقارنة مع 109.2 مليون دولار ما يعادل 400.7 مليون درهم في العام 2021.

واحتلت البرازيل الترتيب الـ 23 بالنسبة لشركاء دولة الإمارات في الواردات خلال عام 2022، كما جاءت البرازيل في المرتبة الـ37 بالنسبة لشركاء الإمارات التجاريين في إجمالي حجم التجارة الخارجية خلال العام 2022.

وجاءت شركة الامارات العالمية للألمنيوم وآبار للاستثمار وشركة مبادلة للتنمية وصندوق أبو ظبي للاستثمار وطيران الاتحاد وطيران الإمارات وموانئ دبي العالمية والأحواض الجافة العالمية ضمن أهم الشركات الإماراتية المستثمرة في البرازيل.

وتأتي تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدرجات النارية والتشييد والبناء والأنشطة العقارية والأنشطة المالية وأنشطة التأمين والمعلومات والاتصالات أهم القطاعات الاستثمارية للإمارات في البرازيل.