العالم اليوم - رئيس البرازيل يصل الإمارات في زيارة رسمية

وكان في استقبال دا سيلفا لدى وصوله مطار الرئاسة، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف وعدد من المسؤولين، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

وأشارت إلى أن السيدة الأولى جانجا لولا دا سيلفا ترافق الرئيس البرازيلي في هذه الزيارة الرسمية.