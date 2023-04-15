العالم اليوم - أبرز ردود الفعل الدولية على أحداث السودان

انتم الان تتابعون خبر أبرز ردود الفعل الدولية على أحداث السودان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 أبريل 2023 02:16 مساءً - أصدرت مصر وقوى دولية ومنظمات إقليمية، السبت، بيانات تدعو للتهدئة وتحث على وقف إطلاق النار في السودان.

الخارجية المصرية

أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا قالت فيه: "تتابع مصر بقلق بالغ تطورات الوضع في السودان على إثر الاشتباكات الدائرة هناك".

طالبت الخارجية المصرية كافة الأطراف السودانية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس حماية لأرواح ومقدرات الشعب السوداني الشقيق، وإعلاءً للمصالح العليا للوطن.

الخارجية السعودية

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن قلق المملكة البالغ جرّاء حالة التصعيد والاشتباكات العسكرية بين قوات الجيش والدعم السريع في جمهورية السودان، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

دعت المملكة المكون العسكري وجميع القيادات السياسية في السودان إلى تغليب لغة الحوار وضبط النفس والحكمة.

حثت على توحيد الصف بما يسهم في استكمال ما تم إحرازه من توافق ومن ذلك الاتفاق الإطاري الهادف إلى التوصل لإعلان سياسي يتحقق بموجبه الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي والازدهار للسودان وشعبه.

الجامعة العربية تعرض الوساطة

أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن عميق القلق والانزعاج إزاء العمليات القتالية الدائرة حالياً بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى.

أعرب عن صدمته وشجبه للجوء إلى السلاح والاقتتال بين الأخوة بهذا الشكل وفي نهار شهر رمضان الكريم.

أكد مسؤولية الأطراف المتحاربة في الحفاظ على أمن وسلامة المدنيين السودانيين في مناطق الاقتتال وعموم البلاد.

شدد على ضرورة وقف التصعيد وحقن الدماء بشكل فوري.

أضاف أن الأمانة العامة على استعداد للتدخل مع الأطراف لتحقيق ذلك.

إيقاد

أصدرت الهيئة الحكومية للتنمية "إيقاد" الإقليمية في شرقي إفريقيا، والتي تضم 8 دول من بينها السودان بيانا تعليقا على الأحداث، وجاء فيه:

يشعر الأمين العام وركنيه جيبيهو بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بالقتال في أجزاء مختلفة من الخرطوم بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ويتابع الوضع عن كثب.

يحث كلا الجانبين على التوقف فورا عن القتال، وتهدئة الوضع، وحل خلافاتهما من خلال الحوار.

أحرزت الأحزاب السودانية وأصحاب المصلحة بما في ذلك القوات المسلحة السودانية ومراسلون بلا حدود تقدما جديرا بالثناء في الأشهر القليلة الماضية نحو توقيع اتفاق سياسي نهائي وتشكيل حكومة انتقالية يقودها المدنيون.

لن تسبب تقارير القتال هذه نكسة فحسب، بل ستسبب أيضا انعدام الأمن وعدم استقرار خطيرين للسودان والمنطقة ككل.

يحث الأمين التنفيذي كلا الجانبين على إعطاء الحوار فرصة، ووقف الأعمال العدائية، والسماح للشعب السوداني بمواصلة صيام رمضان في سلام.

تعليق السفير الأميركي

وكان السفير الأميركي لدى الخرطوم دعا في وقت سابق إلى وقف القتال.

وكتب السفير الأميركي لدى السودان، جون غودفري، على حسابه بموقع "تويتر": "لقد وصلت إلى الخرطوم في وقت متأخر من الليلة الماضية، واستيقظت على أصوات الرصاص والقتال المقلقين".

وأضاف: "أنا حاليا مع طاقم السفارة احتمي في مكان، كما يفعل السودانيون في الخرطوم وغيرها".

وقال إن تصعيد التوترات بين المكون العسكري إلى حد القتال المباشر خطير للغاية.

ودعا كبار القادة العسكريين إلى وقف القتال.

تعليق السفارة البريطانية

من جهتها، دعت السفارة البريطانية في الخرطوم رعاياها في السودان إلى البقاء في منازلهم، وقالت إنها تراقب عن كثب الموقف في الخرطوم والمناطق الأخرى التي تدور فيها اشتباكات.

مفاوضات خلال ساعات