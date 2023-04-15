عاجل-الجيش السودانى: لا صحة لسيطرة قوات الدعم السريع على المطار

جدة - نرمين السيد - وقال الجيش السودانى إن قواته الجوية تقوم بعمليات نوعية لحسم التصرفات غير المسؤولة من جانب قوات الدعم السريع.
كما أكد الجيش السودانى، أن قواته فارضة سيطرتها على كل القواعد والمطارات السودانية.
وقبل قليل، أعلنت قوات الدعم السريع السودانية السيطرة على العاصمة الخرطوم ومروى والأبيض، إضافة إلى السيطرة على القصر الرئاسى ومقر سكن الفريق أول عبدالفتاح البرهان، قائد الجيش السودانى، ومطار الخرطوم.
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