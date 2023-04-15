عاجل- الجيش السودانى: قوات الدعم السريع تهاجم قواتنا بعدة مواقع

جدة - نرمين السيد - قال الجيش السودانى، اليوم السبت، إن قوات الدعم السريع، حاولت مهاجمة قواته فى عدة مواقع بالسودان، أبرزها المدينة الرياضية، مُشيرًا إلى أن الجيش يعكف على مواجهتها فى مواقع مُختلفة.





وقال محمد إبراهيم، مُراسل "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم، إنه سُمع دوى إطلاق نار بمحيط القيادة العامة السودانية. وأضاف أن العاصمة السودانية تشهد فى الوقت الحالى انتشارًا للتعزيزات العسكرية الخاصة بالجيش السودانى فى شوارع مُختلفة. وأشار إلى وجود تعزيزات عسكرى كبيرة بمحيط مطار الخرطوم الدولى، كما تم إغلاق جميع الجسور بالعاصمة السودانية. وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن سفير الولايات المتحدة الأمريكية يدعو كبار قادة الجيش السودانى لوقف القتال.

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