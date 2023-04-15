عاجل- الجيش السودانى: إصابة قائد قوات الدعم السريع الميدانى

جدة - نرمين السيد - وقال الجيش السودانى، إن العدو "قوات الدعم السريع"، دفع بقواته فى أنحاء العاصمة للسيطرة على المواقع الاستراتيجية.

وأفاد محمد إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية" فى السودان، بوقوع اشتباكات بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع فى أم درمان، مضيفًا أنه سُمع دوى إطلاق نار بمحيط القيادة العامة السودانية.

وأشار إلى أن العاصمة السودانية تشهد حاليًا انتشارًا للتعزيزات العسكرية الخاصة بالجيش السودانى فى شوارع مُختلفة، إضافة إلى وجود تعزيزات عسكرى كبيرة بمحيط مطار الخرطوم الدولى، مضيفًا أنه تم إغلاق جميع الجسور بالعاصمة السودانية.