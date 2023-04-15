الجيش الأمريكى: 23 جنديا يعانون صدمات دماغية فى سوريا

جدة - نرمين السيد - كشفت القيادة المركزية الأمريكية، التى تشرف على القوات الأمريكية فى الشرق الأوسط، أمس الجمعة، عن أن 23 جنديًا أمريكيًا فى سوريا قد أصيبوا بصدمات دماغية خلال هجومين فى مارس، حسبما نقلت قناة "القاهرى الإخبارية" عن وكالة "رويترز" الإخبارية.





وفى بيان لها، قالت القيادة الأمريكية: "رصدنا 11 حالة جديدة لصدمات دماغية خفيفة من هجمات 23 و24 مارس فى شرق سوريا.. 23 من أولئك الذين أصيبوا تم تشخيص حالاتهم على أنها صدمات دماغية خفيفة. تواصل فرقنا الطبية فحص وتقييم جنودنا لرصد أى مؤشرات على الإصابة بهذه الصدمات".

وبحسب القناة، فقد أصيب 25 جنديًا أمريكيًا جراء ضربات وضربات مضادة فى سوريا، والتى أسفرت أيضًا عن مقتل متعاقد أمريكى وإصابة آخر.

كما أشارت تقديرات البنتاجون إلى مقتل 8 مسلحين خلال ضربات جوية أمريكية انتقامية على منشأتين مرتبطتين بإيران فى سوريا.

وبحسب التقرير، لم تكن هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها تشخيص إصابة جنود أمريكيين فى المنطقة بصدمات دماغية جراء الهجمات.