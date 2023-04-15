العالم اليوم - الدعم السريع: سيطرنا على القصر الجمهوري ومقر البرهان

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 أبريل 2023 12:22 مساءً - أعلنت قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان، السبت، السيطرة على القصر الرئاسي ومقر إقامة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في أحدث تطورات الاشتباكات المتسارعة بين الطرفين خلال الساعات الأخيرة، التي امتدت من الخرطوم إلى ولايات أخرى في البلاد.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان إن عناصرها سيطروا على المنشآت السيادية التالية في الخرطوم: القصر الجمهوري.

بيت الضيافة (مقر الإقامة الخاص بالبرهان).

السيطرة على مطار الخرطوم ومروي والأبيّض.

السيطرة على عدد من المواقع بالولايات. تبرير الهجوم الواسع وبررت قوات الدعم السريع هذه الخطوة بأنها جاءت "ردا على الهجوم الذي شنته قوة من القوات المسلحة صباح اليوم السبت 15 أبريل على قواتنا المتواجده في أرض المعسكرات بسوبا".

أضافت أن "قوات الدعم السريع تصدت بكل بسالة وتضحية لهذا التعدي".

تابعت: "إن ما قامت به قيادة القوات المسلحة وعدد من الضباط يمثل تعدي واضح على قواتنا التي كانت تلتزم بالسلمية وتتحلى بضبط النفس".

"نشير إلى أن مسلك قيادة القوات المسلحة يؤكد عدم الرغبة في استقرار وأمن الوطن، إلا أن الشرفاء من أبناء القوات المسلحة انضموا لخيار الشعب". رد الجيش قال المتحدث باسم الجيش السوداني إن المعارك مع مَن وصفها بـ"القوات المتمردة" تدور في مواقع استراتيجية، أي أنها حساسة.

الجيش السوداني أكد أنه سيستمر في التصدي لما وصفه "بالعدوان الغاشم".

أفاد مراسلنا في وقت سابق بوجود انتشار كبيرا لقوات الجيش في محيط مقر القوات المسلحة.

كانت قوات الدعم السريع ذكرت في وقت سابق أنها دخلت المطار الملاصق لمقر إقامة عبد الفتاح البرهان والقيادة العامة للقوات المسلحة.

ولا يعرف مصير البرهان، وما إذا كان في المقر الذي اقتحمته، لكن عادة ما ينقل المسؤولون من المقرات الرسمية في حالات الطوارئ.

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