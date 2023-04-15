العالم اليوم - الخرطوم.. هلع وإطلاق نار كثيف والدعم السريع تسيطر على المطار

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 أبريل 2023 11:20 صباحاً - سمع دوي إطلاق نار كثيف جنوبي العاصمة السودانية، الخرطوم، صباح السبت، في وقت تحدث شهود عيان عن تحرك دبابات للجيش السوداني إلى المنطقة، التي تتمركز فيها قوات الدعم السريع، وسط توتر متصاعد بين الطرفين.

وأعلنت قوات الدعم السريع، اليوم السبتـ سيطرتها على مطار الخرطوم الدولي وقاعدة مروي الجوية، فيما أعلن الجيش السوداني التصدي لقوات الدعم السريع التي حاولت مهاجمة وحداته بمنطقة المدينة الرياضية. المعلومات الأولية قال شهود عيان لوكالة رويترز: إن هناك أصوات إطلاق نار كثيفة جنوبي العاصمة الخرطوم وغير معروف المصدر حتى الآن.

شهود عيان أفادوا بتحرك دبابات باتجاه منطقة المدينة الرياضية جنوبي الخرطوم، وهي المنطقة التي تجري فيها الاشتباكات.

ذكرت مصادر أن اشتباكا اندلع بالقرب من قاعدة عسكرية في منطقة مروي شمالي السودان.

مراسلنا: انتشار كبير لقوات الجيش قرب القصر الرئاسي في الخرطوم.

وسائل إعلام سودانية: اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم.

شهود عيان: سماع دوي إطلاق نار مكثف قرب محيط القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم. آخر التطورات في الخرطوم: شهود عيان: أعمدة الدخان تتصاعد في مطار الخرطوم.

مراسلنا: إغلاق كل الجسور في الخرطوم.

مراسلنا: حالة هلع في العاصمة السودانية.

خلفية الأحداث حذر الجيش الخميس من مواجهة محتملة بين قواته وقوات الدعم السريع بعد نشر وحدات تابعة لها.

بدأت قوات الدعم السريع في إعادة نشر وحداتها في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى وسط محادثات بدأت الشهر الماضي لدمج القوات شبه العسكرية في الجيش بموجب خطة انتقالية تفضي إلى انتخابات جديدة.

قال وسطاء، في وقت لاحق، إن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية محمد حمدان دقلو مستعدان لاتخاذ خطوات لتهدئة التوتر بين قواتهما.

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