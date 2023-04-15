بومبيو يتراجع عن الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024: «ليس وقتنا»

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لقناة "فوكس نيوز"، قال وزير الخارجية السابق، إن اختيار عدم الترشح فى عام 2024 كان "قرارًا شخصيًا للغاية" بالنسبة له ولزوجته سوزان، قائلاً: "الوقت ليس مناسبًا لى ولعائلتى".

وفى بيان مكتوب، ترك بومبيو الباب مفتوحًا أمام إمكانية الترشح فى المستقبل، قائلاً: "لا يزال هناك العديد من الفرص التى قد يكون التوقيت أكثر ملاءمة لها، حيث تصبح القيادة الرئاسية أكثر ضرورة".

وكان بومبيو ظهر على قناة "فوكس نيوز" فى مارس الماضى، وقال مازحًا إن "الرئيس بومبيو" كان سيدير ديون البلاد بشكل أفضل من ترامب.. ديون إضافية بقيمة 6 تريليونات دولار"، مؤكدًا أن "هذا ليس الاتجاه الصحيح للبلاد أبدًا".

وبالرغم من مكانته كوزير للخارجية السابق، وكلاعب قوى فى الحزب الجمهورى منذ فترة طويلة، إلا أن بومبيو لم يسجل فى اقتراع أبريل سوى 1%، فى استطلاعين منفصلين لشركة "مونينج كونسالت"، و 1% فى استطلاع أجرته "رويترز/إبسوس"، و 2% فى استطلاع "كناديان برس".