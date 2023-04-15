أوكرانيا تعلن حالة التأهب الجوى فى خيرسون بعد ضربات روسية

جدة - نرمين السيد - وأعلن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، فى وقت سابق، سقوط 8 قتلى على الأقل، جراء ضربات روسية استهدفت مدينة شرق أوكرانيا. وقال زيلينسكى، إن الصواريخ أصابت مناطق سكنية و"مبانى مدنية عادية" فى مدينة سلوفينسك شرقى البلاد، وأصابت 21 شخصًا آخرون. وأعلنت الإدارة العسكرية لمدينة سلوفينسك، أن الهجوم كان "أحد أكبر الهجمات منذ بداية العام"، مؤكدة استمرار عمليات الإنقاذ.

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