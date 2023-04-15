العالم اليوم - الجيش الأميركي: جنود أميركيون يعانون صدمات دماغية في سوريا

انتم الان تتابعون خبر الجيش الأميركي: جنود أميركيون يعانون صدمات دماغية في سوريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 أبريل 2023 04:19 صباحاً - قالت القيادة المركزية الأميركية التي تشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط إن 23 جنديا أمريكيا في سوريا أصيبوا بصدمات دماغية خلال هجومين في مارس نفذهما مسلحون مدعومون من إيران.

وقالت في بيان "رصدنا 11 حالة جديدة من صدمات دماغية خفيفة من هجمات 23 و24 مارس في شرق سوريا... 23 من أولئك الذين أصيبوا تم تشخيص حالاتهم على أنها صدمات دماغية خفيفة. تواصل فرقنا الطبية فحص وتقييم جنودنا لرصد أي مؤشرات على الإصابة بهذه الصدمات".

أصيب 25 جنديا أميركيا جراء هجمات وهجمات مضادة في سوريا، والتي أسفرت أيضا عن مقتل متعاقد أميركي وإصابة آخر.

وأشارت تقديرات وزارة الدفاع الأميركية إلى مقتل ثمانية مسلحين خلال ضربات جوية أميركية انتقامية على منشأتين مرتبطتين بإيران في سوريا.

ليست المرة الأولى