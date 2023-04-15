العالم اليوم - وزير الخارجية السوري يصل الجزائر السبت في زيارة رسمية

انتم الان تتابعون خبر وزير الخارجية السوري يصل الجزائر السبت في زيارة رسمية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 أبريل 2023 01:19 صباحاً - أفادت الإذاعة الحكومية بالجزائر في وقت متأخر من يوم الجمعة بأن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد سيصل إلى الجزائر.

وأضافت أن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف سيستقبل الوزير الزائر. ولم ترد أي تفاصيل حول القضايا التي سيتم بحثها بين الجانبين السوري والجزائري.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر وزير الخارجية السوري يصل الجزائر السبت في زيارة رسمية .. في رعاية الله وحفظة