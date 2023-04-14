الاردن : المنخفض الجوي يرفع الطلب على الغاز 70 ألف أسطوانة

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- صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 14 أبريل 2023 11:03 مساءً - لا يوجد مقالات
دوت الخليج :- فع المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة منذ أمس الأربعاء، الطلب على الغاز في مختلف محافظات ومناطق المملكة بشكل كبير.
وقال نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار سعيدات : إن الطلب على الغاز ارتفع بنحو 70 ألف أسطوانة حيث ارتفع الطلب من حوالي 80 ألف إلى 149 ألف أسطوانة.
وأوضح سعيدات أن الطلب اليومي على الغاز في المملكة يقدر بـ 80-90 ألف في حين ارتفع الطلب ليصل الى149 ألف اسطوانة.
وأشار إلى أن الطلب على الكاز والديزل لم يطرأ عليهم أي ارتفاع وبقيا عند مستوياتهم الطبيعية ، وفق هلا اخبار .
وتوقع سعيدات أن يبقي الطلب على الغاز مرتفعا حتى نهاية الأسبوع في ظل التدني الكبير على درجات الحرارة في مختلف مناطق المملكة.
وأكد سعيدات على أن الاستعدادات كاملة من قبل النقابة والموزعين لتوفير احتياجات المواطنين من المحروقات والغاز في كافة المناطق.
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