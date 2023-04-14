العالم اليوم - أسهم البنوك ترفع ستوكس 600 الأوروبي لأعلى مستوى بأكثر من عام

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 أبريل 2023 09:22 مساءً - سجلت الأسهم الأوروبية أعلى مستوياتها في أكثر من عام، الجمعة، وحققت مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي مدعومة بنتائج ايجابية من بنوك أميركية كبيرة ووسط آمال في إنهاء دورة رفع الفائدة بالولايات المتحدة.

تحركات الأسهم

أغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي مرتفعا بنسبة 0.6 بالمئة اليوم بعدما سجل أعلى مستوياته منذ فبراير 2022 في وقت سابق من الجلسة.

وزاد المؤشر 1.7 بالمئة خلال الأسبوع مسجلا أطول سلسلة مكاسب له في العام الجاري حتى الآن.

وزاد أيضا مؤشر الأسهم القيادية ستوكس 50 بنسبة 0.6 بالمئة مسجلا أعلى مستوى له في 22 عاما.

وكان القطاع المصرفي أكبر الرابحين على المؤشر "ستوكس 600" اليوم إذ قفز المؤشر الفرعي للقطاع ثلاثة بالمئة مسجلا أعلى مستوى في شهر بعد أرباح قوية في الربع الأول لبنوك كبيرة في الولايات المتحدة.

وزاد مؤشر القطاع العقاري 1.8 بالمئة.