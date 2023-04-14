رئيس «cop28» يبحث مع اليابان التحول الواقعى نحو مصادر الطاقة المتجددة

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، اجتماعا مثمرا حول العمل المناخى مع رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا.





وجاء اللقاء على هامش اجتماع وزراء البيئة والطاقة فى مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، والذى تستضيفه اليابان بمدينة سابورو.

وحسب تغريدة على الحساب الرسمى للدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف المعنى بتغير المناخ التابع للأمم المتحدة فى دولة الإمارات، شهد الاجتماع بين الجابر ورئيس الوزراء اليابانى بحث سبل التعاون المناخى على الصعيد العملى فى الفترة التى تسبق انعقاد COP28.

يأتى ذلك بينما تقود اليابان جهودا كبيرة لتحفيز التحول الآسيوى نحو الطاقة النظيفة، فى حين تواصل دولة الإمارات دورها الملهم والراسخ فى دفع جهود التحول الواقعى نحو مصادر الطاقة المتجددة.

وتسعى اليابان إلى لعب دور مركزى فى تمويل التحول نحو أشكال أنظف من الطاقة فى آسيا، والتى تمثل ما يقرب من نصف انبعاثات الكربون العالمية.

وتعتمد خطة طوكيو للمناخ، المعروفة باسم GX، على الأمونيا كمصدر طاقة منخفض الكربون إلى جانب الغاز لتقليل الانبعاثات من محطات الطاقة الحالية.

وبالنسبة لليابان الفقيرة بالموارد والبلدان الآسيوية الأخرى التى تعتمد على الفحم لتوليد الطاقة، فإن المادة الكيميائية توفر إمكانية جذابة لاستخدام البنية التحتية الحالية للوقود الأحفورى.

وكانت شركة بترول أبوظبى الوطنية (أدنوك) أعلنت فى أغسطس2021، بيع أولى شحناتها من الأمونيا الزرقاء إلى شركة «إيتوشو» اليابانية لاستخدامها فى إنتاج الأسمدة، ضمن ثمار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون بين دولة الإمارات واليابان، ودعم تطوير سلاسل توريد جديدة للأمونيا الزرقاء بين البلدين الصديقين.

كما وقعت الشركات اليابانية اتفاقيات مع مرافق الطاقة فى تايلاند وإندونيسيا وماليزيا والفلبين لاستبدال بعض الفحم فى محطات الطاقة بالأمونيا.