وقال كونج - حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا"، اليوم الجمعة، إنه يتعين على المواطنين القيام بدورهم فى الحفاظ على صحتهم، والبقاء فى المنزل وارتداء أقنعة الوجه فى حال الشعور بأعراض الإصابة، كما حث الفئات الأكثر عرضة للإصابة، مثل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما فأكثر، على الحصول على التطعيم المضاد للفيروس التاجى كل عام.
ونوه وزير الصحة بأن عدد الإصابات اليومية فى البلاد ارتفع من حوالى 1400 حالة الشهر الماضى، إلى ما يقرب من 4 آلاف حالة خلال الأسبوع الماضى، كما ارتفع عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج فى المستشفيات من 80 حالة الشهر الماضى إلى 220 حالة حاليا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سنغافورة تناشد المواطنين اتباع الإجراءات الوقائية فى مواجهة فيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.