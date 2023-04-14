القاهرة الإخبارية.. بايدن يوجه بتشديد حماية المعلومات الحساسة السرية

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الرئيس الأمريكى، جو بايدن وجه الجيش والاستخبارات فى الولايات المتحدة الأمريكية بتشديد حماية المعلومات الحساسة السرية، وذلك على خلفية التسريبات التى حدث فى ملفات عسكرية مهمة.





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