العالم اليوم - وصول 8 دبابات كندية إلى بولندا تمهيدا لتسليمها إلى أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 أبريل 2023 08:20 مساءً - قالت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند الجمعة إن ثماني دبابات من طراز ليوبارد-2 كانت أوتاوا قد وعدت بتسليمها إلى كييف لمساعدتها في التصدي لروسيا، وصلت إلى بولندا المجاورة.

وكانت أوتاوا أعلنت في فبراير أنها ستضاعف عدد الدبابات التي وعدت قبل شهر من ذلك بأن تسلّمها إلى كييف.

والدبابة ليوبارد 2 هي مدرّعة ألمانية تبلغ زنتها 55 ألف كلغ وهي تشكل العمود الفقري للترسانة العسكرية الكندية وواحدة من أكثر أسلحتها تقدّماً.

وجاء في تغريدة أطلقتها أناند "وصلت إلى بولندا كل دبابات ليوبارد-2 التي تعهّدت كندا تزويد أوكرانيا بها".

وتابعت "سنواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا وتزويد الأوكرانيين ما يحتاجون إليه من أدوات للقتال والانتصار في هذه الحرب".

والشهر الماضي زودت ألمانيا وبريطانيا أوكرانيا 18 دبابة ليوبارد-2 و14 دبابة من طراز تشالنجر-2، وكلّها مدرّعات متطورة جاهزة للاستخدام على خط الجبهة بعدما استكملت القوات الأوكرانية التدرّب عليها.

والدبّابات التي طالبت بها أوكرانيا لمدة طويلة وصلت في الوقت المناسب لهجوم من المتوقّع ان تشنّه القوات الأوكرانية في الربيع.

إلى ذلك تعهّدت إسبانيا تزويد أوكرانيا ست دبابات ليوبارد. بدورها تعهّدت الولايات المتحدة تزويد كييف 31 دبابة أبرامز، لكنّها أشارت إلى تعذّر تسليمها قبل الخريف.