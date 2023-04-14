إندونيسيا.. زلزال بقوة 6.6 ريختر يضرب جزيرة جاوة

جدة - نرمين السيد - وأشارت القناة، إلى أنه ليس هناك مخاوف من حدوث موجات مد عاتية (تسونامى)، إذ أن الزلزال وقع على عمق 632 كيلومترًا، وكانت هناك هزات ارتدادية بعد نحو 20 دقيقة بلغت قوتها 5.5 درجة.
وشعر السكان بالزلزال فى المراكز الحضرية فى سورابايا وتوبان وسيمارانج ودينباسار ، بجزيرة بالى، وقدر مركز رصد الزلازل الأوروبى المتوسطى قوة الزلزال فى البداية عند 6.5 درجة، وقال إنه كان على عمق 592 كيلومترًا.
وتقع إندونيسيا فوق ما يسمى بحلقة النار فى المحيط الهادئ، وهى منطقة تتسم بنشاط زلزالى كبير.
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