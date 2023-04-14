هل الليلة ليلة القدر .. تابع القراءة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 14 أبريل 2023 04:06 مساءً - دوت الخليج :- مساء اليوم الخميس هي ليلة الثالث والعشرين فهي ليلة وتر وليلة جمعة وقد نقل ابن رجب في لطائف المعارف عن ابن هبيرة أنه قال: إذا وافقت ليلة الجمعة ليلة وتر فهي أرجى من غيرها في أن تكون ليلة القدر.*

ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية: اذا وافقت ليلة الجمعة احدى ليالي الوتر من العشر الأواخر فهي أحرى أن تكون ليلة القدربإذن الله

البعض خالف هذا الرأي ومن الأفضل احياء كل العشر الاواخر تحوطا ان يكون الصوم بدأ الخطأ .