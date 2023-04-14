العالم اليوم - بعد الانهيار الكارثي لـ"بناية الإسكندرية".. كشف عدد الضحايا

انتم الان تتابعون خبر بعد الانهيار الكارثي لـ"بناية الإسكندرية".. كشف عدد الضحايا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 أبريل 2023 03:22 مساءً - أسفر الانهيار الكارثي لبناية في الإسكندرية، عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين، بعد انتهاء أعمال البحث من قبل قوات الحماية المدنية من استخراج المتوفين والمصابين أسفل العقار المنهار، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وتأتي تفاصيل الوفيات الجديدة، بعد انهيار بناية (عقار) مكونة من 4 طوابق في منطقة الورديان غربي محافظة الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وأكدت مسؤولة محلية لموقع "دوت الخليج" إنقاذ 3 أشخاص من تحت ركام المبنى لم تتبين حالتهم الصحية حتى الآن، مشيرة إلى أنه "جار البحث عن آخرين".

وتلقت الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية إخطارا من شرطة النجدة بانهيار عقار في شارع التلعفري بمنطقة الورديان في دائرة قسم شرطة مينا البصل، التابع لحي غرب المحافظة.

وقالت رئيسة حي غرب الإسكندرية سحر شعبان، التي تتواجد في موقع الحادث، لموقع "دوت الخليج":