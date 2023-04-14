العالم اليوم - ثروة برنارد أرنو تقفز 12 مليار دولار في يوم واحد

انتم الان تتابعون خبر ثروة برنارد أرنو تقفز 12 مليار دولار في يوم واحد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 أبريل 2023 03:22 مساءً - تمكن سهم مجموعة LVMH، التي تعد أكبر مجموعة للسلع الفاخرة في العالم، من تعزيز مكانة أغنى رجل في العالم، برنارد أرنو في صادرة قائمة أثرياء العالم.

ارتفعت ثروة الملياردير الفرنسي بمقدار 12 مليار دولار الخميس لتصل إلى نحو 210 مليارات دولار، بحسب قائمة بلومبيرغ للمليارديرات.

واستفاد برنارد أرنو من ترحيب المستثمرين بنتائج أعمال شركة السلع الفاخرة عن الربع الأول من العام الحالي، ما دفع سهم "إل في إم إتش" للصعود لمستوى قياسي جديد بمكاسب بلغت 5.7 بالمئة الخميس.

مما دفع الشركة إلى دخول قائمة أكبر 10 شركات في العالم بقيمة سوقية قدرها 444 مليار يورو (حوالي 491 مليار دولار).

وكانت لشركة المكونة من 75 علامة تجارية فخمة منها لويس فيتون وكريستيان ديور وفيندي حققت إيرادات بقيمة 21 مليار يورو (23.1 مليار دولار) في الربع الأول ‏من عام 2023، بزيادة قدرها 17 بالمئة عن العام السابق.‏

انضم برنارد أرنو، والذي تمتلك عائلته 48 بالمئة من رأس مال "إل في إم إتش"، إلى ماسك وجيف بيزوس مؤسس "أمازون" في وقت سابق من هذا الشهر باعتبارهم الأفراد الوحيدون الذين تجاوزت ثروتهم 200 مليار دولار. يعد أرنو أول شخص خارج الولايات المتحدة يدخل هذه القائمة.

كما صعدت ثروة ثاني أغنى رجل في العالم إيلون ماسك رئيس شركات تسلا وتويتر وسبيس إكس بنحو 3.8 مليار دولار اليوم لتبلغ 180 مليار دولار.

وكان ماسك قد فقد صادرة قائمة أثرياء العالم مؤخرًا، مع هبوط سهم تسلا بشكل قوي وسط عمليات خفض أسعار بيع السيارات لتنشيط الطلب.

أرنو- المعروف بالحفاظ على نظام غذائي صارم ولعب التنس بانتظام- أيضاً من هواة جمع الأعمال الفنية وقاد افتتاح "مؤسسة لوي فيتون" في عام 2014 في حديقة بولونيا "بوا دو بولون" الواقعة في باريس. المكان عبارة عن متحف فني خاص ضخم صممه فرانك جيري، ويهدف إلى استيعاب مجموعة أعمال شركات "إل في إم اتش" بالإضافة إلى مجموعة أرنو الفنية.

يقدر "مؤشر بلومبرغ للمليارديرات" أن الغالبية العظمى من ثروة أرنو تنبع من حصته البالغة 97.5 بالمئة في "كريستيان ديور"، التي بدورها تسيطر على نحو 41 بالمئة من "إل في إم اتش"، التي تمتلك فيها العائلة حصة إضافية تبلغ نحو 6 بالمئة.

لدى أرنو ما يقدر بنحو 10.3 مليار دولار نقداً وأصول أخرى، بناءً على تحليل يشمل توزيعات الأرباح، والضرائب، والمساهمات الخيرية.

أصبح أرنو خامس شخص على الإطلاق يحتل المرتبة الأولى في "مؤشر بلومبرغ للمليارديرات" منذ إطلاقه لأول مرة في 2012. الآخرون هم: كارلوس سليم، وبيل غيتس، وجيف بيزوس، وإيلون ماسك.