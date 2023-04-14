وزير الخارجية الروسى: الغرب ينتهك المبادئ والقوانين للحفاظ على هيمنته

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الجمعة، احترام بلاده لميثاق الأمم المتحدة كاملاً، لافتًا إلى أنه ناقش مع مسؤولى أوزبكستان ما يهدد الأمن بسبب ممارسات الغرب، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفى على هامش زيارته إلى أوزبكستان، إن الوفد الروسى ناقش تصرفات الغرب العدائية، مشددًا على أن الغرب ينتهك المبادئ والقوانين للحفاظ على هيمنته، ويتصرف بوقاحة لانضمام الدول للقوات فى أوكرانيا. كما أشار وزير الخارجية الروسى إلى أن بعض الدول الغربية متورطة فى دعم طالبان، معلنًا: "لدينا موقف واحد من تطوير العلاقات مع طالبان". وأضاف لافروف، أنه لا أحد يقف ضد مبدأ وحدة أراضى سوريا، قائلاً: "نعد اجتماعا للمجموعة الرباعية لمناقشة الملف السورى".

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