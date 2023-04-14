الخطوط الجوية السودانية تستأنف رحلاتها للسعودية بعد توقف 6 سنوات

جدة - نرمين السيد - وكان الكابتن إبراهيم أبو سن، مدير عام شركه الخطوط الجوية السودانية، قد تسلم رسمياً قبل أيام قليلة، من سلطات الطيران المدنى السعودى شهادة المشغل الجوى الـFOC، وبذلك تعتمد رسميًا عودة رحلات الخطوط الجوية السودانية الناقل الوطنى إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة.

ومن المقرر تحرك الخطوط السودانية رحلتين صباحية ومسائية اليوم الجمعة، من الخرطوم إلى جدة، تدشيناً لعودة الرحلات بين البلدين بعد توقف دام لست سنوات.