العالم اليوم - زلزال قوي قبالة سواحل إندونيسيا.. ومخاوف من تسونامي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 أبريل 2023 02:16 مساءً - وقع زلزال قوي بلغت شدته 7 درجات، الجمعة، في البحر شمال جزيرة جاوة الإندونيسية، كما أعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء.

واستبعدت الوكالة الإندونيسية للجيولوجيا حدوث تسونامي بعد الزلزال الذي وقع على عمق 594 كيلومترا.

وقال المعهد الأميركي أن الزلزال حدث عند الساعة 16:55 (09:55 ت غ).

وحدد مركز الزلزال على بعد أكثر من 96 كيلومترا عن توبان و157 كيلومترا عن سورابايا المدينة الثانية من حيث عدد السكان في إندونيسيا.

وشعر جزء كبير من سكان جزيرة جاوة وحتى جزيرة بالي بالهزة الأرضية.

وقال صحفي من وكالة فرانس برس في المكان إنه "في سورابايا شعر السكان بالزلزال قليلا واهتزت المصابيح"، موضحا أن الهزة استمرت "لحظة".

وأضاف أن "عددا من رواد المطاعم أصيبوا بالذعر واندفعوا إلى الخارج".