الكرملين: لدينا شكوك بمحتوى وثائق واشنطن المسربة لكننا سندرسها

جدة - نرمين السيد - قال دميترى بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الجمعة، إن موسكو لديها شكوك بشأن محتوى وثائق واشنطن المسربة، لكن أكد أنهم سيدرسون هذه الوثائق، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وأثار تسريب عشرات الوثائق السرية من البنتاجون أزمة جديدة فى واشنطن، حيث أصبحت الولايات المتحدة فى مأزق بسبب تسريب هذه الوثائق المصنفة تحت بند "سرى" و"سرى للغاية" إلى الصحف ووسائل التواصل الاجتماعى. وبحسب التقارير الغربية، تتعلق الوثائق المسربة بالصين وأوكرانيا والشرق الأوسط، ما يمثل مأزقًا كبيرًا لأمريكا مع شركائها. فيما تواصل وزارة العدل الأمريكية التحقيقات لمعرفة كيفية تسريب هذه الوثائق.

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