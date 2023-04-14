بكين: وزير الدفاع الصينى يبدأ زيارة إلى روسيا الأحد المقبل

جدة - نرمين السيد - وكان وزير الخارجية الصينى قد أعرب، اليوم الجمعة، عن استعداد بكين للعمل من أجل السلام فى أوكرانيا، وذلك ردًا على دعوة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، التى تزور الصين حاليًا، وطالبت بكين بحث موسكو على وقف الحرب فى أوكرانيا.

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