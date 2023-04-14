الاتحاد الأوروبى: تغيير وضع تايوان بالقوة لن يكون مقبولا

جدة - نرمين السيد - وقال بوريل، إن تغيير وضع تايوان بالقوة لن يكون مقبولاً.

أعرب الاتحاد الأوروبى، الإثنين الماضى، عن قلقه إزاء التدريبات العسكرية التى تجريها الصين حول تايوان، مؤكدًا أنه لا ينبغى تغيير وضع الجزيرة بالقوة، وأن أى تصعيد أو حادث أو استخدام للقوة هناك ستكون له تداعياته الهائلة على الصعيد العالمى.

وكان الجيش الصينى قد أجرى تدريبات على حصار جوى وبحرى لتايوان، الإثنين الماضى، فى اليوم الأخير المقرر لتدريباته، إلى جانب مُشاركة حاملة طائرات صينية فى دوريات قتالية، فيما أبلغت تايبيه عن زيادة أخرى فى عدد الطائرات الحربية بالقرب من الجزيرة.

وقالت نبيلة مصرالى، المُتحدثة باسم مفوضية الاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية، حينذاك: "نشعر بالقلق إزاء تكثيف الأنشطة العسكرية لجيش التحرير الشعبى فى مضيق تايوان وحول تايوان، مع التوغلات فى منطقة تحديد الدفاع الجوى التايوانية وعبور الخط الأوسط".

وتابعت: "لا ينبغى تغيير الوضع الراهن من جانب واحد أو بالقوة، أى زعزعة للاستقرار فى المضيق نتيجة لتصعيد أو حادث أو استخدام للقوة ستكون لها تداعيات اقتصادية وأمنية هائلة على المنطقة وعلى الصعيد العالمى".