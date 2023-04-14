وزيرة خارجية ألمانيا: نطالب بكين بحث موسكو على وقف الحرب فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن هناك مجالات عدة للتعاون مع الصين، مؤكدة أن الصين تلعب دورًا سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا مركزيًا على مستوى العالم، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وطالبت وزيرة الخارجية الألمانية، بكين بحث موسكو على وقف الحرب فى أوكرانيا. وبدأت بيربوك زيارتها إلى الصين، أمس الخميس، فى مدينة تيانجين الساحليةـ حيث تعقد المحادثات السياسية المركزية يوم الجمعة فى العاصمة بكين. ومن المقرر أن تستمر زيارة بيربوك للصين فى الفترة من 13 إلى 15 أبريل الجارى، ثم تنطلق إلى كوريا الجنوبية من 15 إلى 16 أبريل، كما تشارك فى اجتماع وزراء الخارجية فى اليابان فى الفترة من 16 إلى 18 أبريل، بصفتها رئيسة مجموعة السبع،

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