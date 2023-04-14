العالم اليوم - رغم اللكمة.. ساني تدخل لمساعدة ساديو ماني

انتم الان تتابعون خبر رغم اللكمة.. ساني تدخل لمساعدة ساديو ماني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 أبريل 2023 10:19 صباحاً - كشفت مصادر ألمانية، تدخل النجم ليروي ساني، الذي تعرض للاعتداء من قبل زميله في بايرن ميونيخ ساديو ماني، في تخفيف عقوبة النجم السنغالي.

ما القصة؟

دخل مهاجما بايرن ميونيخ الألماني، السنغالي ساديو ماني وليروي ساني في مشادة ساخنة بغرفة تبديل الملابس، عقب الخسارة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثية نظيفة، الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

قالت صحيفة "بيلد" الألمانية، الأربعاء، إنه "بعد الاجتماع في غرفة تبديل الملابس في ملعب الاتحاد، صفع المهاجم الدولي السنغالي زميله الألماني على وجهه، ليعاني الأخير من تورم في شفته".

تدخل ساني

وذكرت صحيفة "تي زد" الألمانية أن ليروي ساني، طلب من إدارة الفريق، التساهل مع ماني، وتخفيف عقوبته.

يذكر أن بايرن ميونيخ قرر معاقبة ماني بالإيقاف مباراة واحدة بالدوري، بعد اعتذار اللاعب لزملائه في الفريق.