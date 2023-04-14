العالم اليوم - 600 مليار دولار احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية

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وفقا لبيانات المصرف المركزي الروسي ارتفعت احتياطيات روسيا الدولية - التي تضم ذهبا ونقدا أجنبيا - للفترة من 31 مارس إلى 7 أبريل الجاري بزيادة مقدارها 6.9 مليار دولار لتصل إلى 600.8 مليار دولار، في الوقت الذي سجلت حتى 31 مارس الماضي 593.9 مليار دولار وخلال العام الماضي انخفضت الاحتياطيات الدولية الروسية بنسبة 8.4 بالمئة لتبلغ 577.5 مليار دولار ووصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق (643.2 مليار دولار) في 18 فبراير 2022.

ويتألف احتياطي روسيا الدولي من الذهب، والنقد الأجنبي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي وهو عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة موجودة لدى المصرف المركزي والحكومة الروسية.

صمود للعام الثاني على التوالي

من ناحية أخرى، رجّح صندوق النقد الدولي في تقرير الثلاثاء أن يتمكّن الاقتصاد الروسي في 2023، للعام الثاني على التوالي، من الصمود على الرّغم من الحرب والعقوبات.

وقال الصندوق في أحدث توقّعاته إنّ الاقتصاد الروسي سينمو هذا العام بنسبة 0.7 بالمئة، أي أكثر من النسبة التي كان يتوقّعها في تقريره السابق قبل 3 أشهر والتي بلغت يومها 0.4 بالمئة.

وفي الواقع فإنّ توقّعات صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد الروسي لا تنفكّ تتحسّن مع كلّ تقرير ينشره.

والعام الماضي توقّع الصندوق أن يسجّل إجمالي الناتج المحلّي الروسي في 2022 انكماشاً حادّاً تبلغ نسبته 6 بالمئة، لكنّ النتيجة كانت مغايرة تماماً إذ تبيّن في نهاية العام، وفقاً للصندوق، أنّ الاقتصاد الروسي انكمش بنسبة 2.1 بالمئة "فقط".