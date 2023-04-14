الصين: مستعدون لتعزيز العلاقات مع ألمانيا والعمل لأجل السلام فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - كما أبدى الوزير الصينى، خلال لقائه مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، استعداد بلاده للعمل من أجل السلام فى أوكرانيا.

ومن جانبها، قالت بيربوك خلال زيارتها إلى الصين، إن هناك مجالات عدة للتعاون مع الصين، مؤكدة أن الصين تلعب دورًا سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا مركزيًا على مستوى العالم، حسبما نقلت

وطالبت وزيرة الخارجية الألمانية، بكين بحث موسكو على وقف الحرب فى أوكرانيا.