بوركينا فاسو تعلن التعبئة العامة فى مواجهة الهجمات الإرهابية

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان للرئاسة فى بوركينا فاسو نشر عقب اجتماع لمجلس الوزراء أن "المرسوم الذى أصدرته بالتعبئة العامة يتعلق خصوصًا بإعطاء إطار قانونى لكل التدابير التى يتعين اتخاذها للتعامل مع الوضع الذى تشهده البلاد".

وقال وزير الدفاع وقدامى المحاربين الكولونيل قاسم كوليبالى "إزاء الوضع الأمنى الذى تشهده بوركينا فاسو، يرتكز خلاص الأمة على الاندفاع لوطنى لجميع البنات والأبناء من أجل إيجاد حل".

ولم تتضح تفاصيل الإطار المحدد لهذه التعبئة.

وأوضح مصدر أمنى رفيع لوكالة "فرانس برس" أن "التعبئة العامة تتيح تطبيق بعض التدابير الدفاعية على كل الأراضى. وهى تستدعى فرض حال الطوارئ فى المناطق المعنية".

كذلك أعلنت السلطات حال تأهب تخول بحسب المصدر الأمنى رئيس الدولة فرض مجموعة تدابير رامية إلى "ضمان حرية عمل الحكومة وضمان أمن عمليات التعبئة وعمل القوات المسلحة".

ينص قانون الدفاع الوطنى على أنه "فى حال تهدد خطر ما الأمن ووحدة الأراضى أو أمن المؤسسات والمجتمعات" يمكن لرئيس الدولة فرض حال الطوارئ أو التعبئة العامة على كل التراب الوطنى أو جزء منه.

والبلاد التى شهدت انقلابين عسكريين عام 2022، غارقة منذ 2015 فى دوامة عنف إرهابى ظهر فى مالى والنيجر قبل سنوات وانتشر خارج حدودهما.

الأسبوع الماضى قتل 44 مدنيًا فى هجوم على قريتين فى شمال شرق بوركينا فاسو قرب حدود النيجر.

وأودت أعمال العنف بأكثر من 10 آلاف شخص خلال السنوات السبع الماضية من مدنيين وعسكريين، وفقًا لمنظمات غير حكومية وأدت إلى نزوح مليونى شخص.