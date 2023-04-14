القاهرة الإخبارية: إسرائيل تغلق مجالها الجوى تحسبا لتصعيد أمنى

جدة - نرمين السيد - ومن جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إغلاق المجال الجوى شمل الحدود مع لبنان وسوريا وقطاع غزة، مشيرة إلى أنه سيستمر حتى مساء الأحد المقبل، تحسبًا لتصعيد أمنى واسع محتمل.

وكانت قد أوردت القناة 12 الإسرائيلية أن ثمة حالة تأهب قصوى في أنحاء البلاد، فرضتها الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، التى تأتى تزامنا مع يوم القدس.