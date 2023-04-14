أذربيجان ترفض اتهامها بانتهاك الاتفاقيات مع أرمينيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت أذربيجان، أنها ترفض تصريحات أرمينيا على لسان رئيس وزرائها نيكول باشينيان، التى اتهم فيها باكو بانتهاك جميع الاتفاقات التى تم التوصل إليها فى براج وسوتشى بشأن سحب القوات إلى مسافة آمنة على طول حدود عام 1991.





ووفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، وصفت وزارة الخارجية الأذربيجانية تصريحات باشينيان بأنها "غير مقبولة على الإطلاق"، مشيرًا إلى أن فكرة ترسيم الحدود على أساس حدود عام 1991 "تتضمن عددًا من الأمور غير الموضوعية".

واتهمت الخارجية الأذربيجانية الجانب الأرمنى بأنه "لا يزال يحتل 8 بلدات أذربيجانية"، خلافًا للاتفاق الثلاثى بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان، مؤكدة أن "هجمات أرمينيا المستمرة على سلامة أراضى وسيادة أذربيجان، وعدم سحبها القوات من تلك البقاع، تعد دليلا واضحا على انتهاكها لاتفاقيات براغ وسوتشى وعدم رغبتها فى تحقيق السلام فى المنطقة".

وطالبت الخارجية الأذربيجانية، أرمينيا بالعودة إلى المفاوضات حول اتفاق السلام وفتح المواصلات وتنفيذ الالتزامات بموجب الاتفاق الثلاثى، بما فى ذلك "سحب القوات من كامل أراضى أذربيجان".

ويأتى ذلك فى أعقاب تبادل الجانبين الاتهامات بشأن حادث إطلاق النار، يوم الثلاثاء، على الحدود بالقرب من مدينتى جورى ولاتشين، والذى أسفر عن سقوط قتلى من الجانبين.